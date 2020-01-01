طهران: سنرد على مقتل سيلماني وبعدها سنسعى ألا يسبب الرد حربا

وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن بلاده سترد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، إثر ضربة أمريكية فجر الجمعة الماضية قرب مطار بغداد، لافتًا إلى أن طهران ستحرص على ألا يسبب ذلك الرد حربًا على الشعب الإيراني.

وقال موسوي، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم السبت "سوف ترد إيران (على مقتل سليماني) وبعد ذلك تسعى لعدم أن يسبب الرد حربا على الشعب الإيراني".



وأكد موسوي "لا يمكن التخمين حول ما إذا كانت ستقع الحرب أم لا لكن الشعب الإيراني جاهز لجميع السيناريوهات وشعبنا جاهز لرد أي عمل شرير علينا"، مشددا " أولئك الذين يوصونا بعدم الرد وضبط النفس كان عليهم أن يوصوا الأمريكيين بعدم ارتكاب هذه الجريمة وأن ينصحوهم بضبط النفس".

وكانت الخارجية الإيرانية قد استدعت سفير سويسرا لدى طهران الذي يرعى مصالح الولايات المتحدة في إيران، في وقت سابق اليوم لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على مقتل سليماني، وفي المقابل سلّم السفير السويسري لدى طهران رسالة أمريكية إلى إيران حول نفس الأمر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".