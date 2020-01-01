سولشاير يحسم موقف بوجبا النهائي من الرحيل في يناير

وكالات / سما /

حسم أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، موقف الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، من الرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت تقارير صحفية عن رغبة بول بوجبا في مغادرة مانشستر يونايتد، ومنافسة محتملة بين ناديه السابق يوفنتوس، وريال مدريد.

أكد سولشاير، عقب نهاية مباراة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون، بأن لاعبه بول بوجبا، لن يرحل في الميركاتو الجاري.

وقال المدير الفني لمانشستر يونايتد في تصريحات لشبكة “بي بي سي”، وأبرزتها صحيفة “دايلي ميل” الإنجليزية: “لن ترى بوجبا يرحل في يناير”.

وتجددت إصابة بوجبا في الكاحل، بعد تعافيه من الإصابة التي ابعدته منذ شهر سبتمبر. وعاد للمشاركة ضد نيوكاسل. قبل أن يتعرض لإصابة جديدة ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.