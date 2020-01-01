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بالصور.. هاشم وأبو بشارة يظهران في دورة "دبلوم المحترفين" بالدوحة

الأحد 05 يناير 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. هاشم وأبو بشارة يظهران في دورة "دبلوم المحترفين" بالدوحة


الدوحة / سما /

شارك المدربان الفلسطينيان عماد هاشم, وجمال أبو بشارة, في الدورة التدريبية "دبلوم المحترفين", التي انطلقت خلال الساعات الماضية في العاصمة القطرية "الدوحة".

وظهر هاشم مدرب الصداقة, وأبو بشارة في اليوم الافتتاحي للدورة, التي يشارك فيها أكثر من 20 مدربا من مختلف الدول العربية.

ومن المقرر أن تستمر الدورة التدريبية المتقدمة حتى السادس عشر من يناير الجاري, ما يعني تواصل غياب مدرب الصداقة عن فريقه.

يشار إلى أن الصداقة فاز على الأهلي (3-2), في أول لقاء يغيب عنه هاشم, بعدما تولى مساعده عمار أبو سليسل المهمة بدلا منه بشكل مؤقت لحين رجوعه.

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#دبلوم المحترفين #عماد هاشم

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