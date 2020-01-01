  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النخالة يهاتف ظريف معزياً باستشهاد سليماني

الأحد 05 يناير 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يهاتف ظريف معزياً باستشهاد سليماني


غزة / سما /

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة اتصالاً هاتفياً مع السيد محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معزياً باستشهاد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

وأكد الأمين العام خلال اتصاله بظريف بأن استشهاد الحاج سليماني هو دليل عزة وكرامة في مواجهه أمريكا والكيان الصهيوني، وأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اغتيال الحاج قاسم سليماني يحمل دلالة على ما لهذا الرجل من دور كبير في تعزيز خط المقاومة والجهاد باتجاه فلسطين .

واعتبر الأمين العام أن استشهاد اللواء سليماني هو خسارة كبيرة لكنه في ذات الوقت سيكون نموذجاً لكل المسلمين وأحرار العالم في كيفية مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني.

وجدد الأمين العام تأكيده خلال الاتصال أن شهادة الحاج قاسم لن تكسر خط المقاومة بل ستجعلها أكثر وعياً بمدى عدوانية أمريكا وعدائها للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة كافة.

#النخالة #سليماني #تعزية

الأكثر قراءة اليوم

"خطة سليماني قتلته": تفاصيل اجتماعه الأخير بالفصائل العراقيّة ...

الامطار تغرق شوارع بقطاع غزة

استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين بالصواريخ

الكشف عن مضمون وصية قاسم سليمانى الخطية لزوجته.. تعرف عليها

ما علاقة تل أبيب بمقتل سليماني؟ .. ماذا جرى بفيلا بغداد؟

بسملة خامنئي على "تويتر" بعد مقتل سليماني تثير حيرة المغردين

أشتية: رواتب ومستحقات الموظفين الأحد ولن نتراجع عن التزامنا تجاه أسر الشهداء والأسرى

الأخبار الرئيسية

1035736067

طهران: سنرد على مقتل سيلماني وبعدها سنسعى ألا يسبب الرد حربا

السعودية: واشنطن لم تقم بمشاورتنا قبل عملية اغتيال سليماني

20200105102226

رغم تحذيرات محلية ودولية : لجنة إسرائيلية تبحث ضم غور الأردن

1578153943829547400_0

صحيفة : «حماس» تؤكد عدم رغبتها في تصعيد ضد إسرائيل بقطاع غزة

كوماندوز

إسرائيل تزعم : حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة لغزة عبر البحر