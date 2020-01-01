النخالة يهاتف ظريف معزياً باستشهاد سليماني

غزة / سما /

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة اتصالاً هاتفياً مع السيد محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معزياً باستشهاد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

وأكد الأمين العام خلال اتصاله بظريف بأن استشهاد الحاج سليماني هو دليل عزة وكرامة في مواجهه أمريكا والكيان الصهيوني، وأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اغتيال الحاج قاسم سليماني يحمل دلالة على ما لهذا الرجل من دور كبير في تعزيز خط المقاومة والجهاد باتجاه فلسطين .

واعتبر الأمين العام أن استشهاد اللواء سليماني هو خسارة كبيرة لكنه في ذات الوقت سيكون نموذجاً لكل المسلمين وأحرار العالم في كيفية مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني.

وجدد الأمين العام تأكيده خلال الاتصال أن شهادة الحاج قاسم لن تكسر خط المقاومة بل ستجعلها أكثر وعياً بمدى عدوانية أمريكا وعدائها للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة كافة.