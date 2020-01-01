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اختيار 3 آلاف عائلة بغزة لترميم وإعادة بناء منازلها

الأحد 05 يناير 2020 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختيار 3 آلاف عائلة بغزة لترميم وإعادة بناء منازلها


غزة / سما /

 أعلن ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن وزارته وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية قررت بشكل أولي اختيار 3 آلاف عائلة تم ترشيحها من أجل الاستفادة من مشروع ترميم أو إعادة بناء منازلهم.

وأوضح سرحان في برنامج (لقاء مع مسؤول) الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، أن عملية حصر قواعد بيانات الحالات الاجتماعية والأسر الفقيرة ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أنه في حال تم توفير الدعم المقدم من مؤسسة (UNOPS) سيتم البدء بتنفيذ المشروع.

ولفت إلى أن هناك نحو 25 ألف وحدة سكنية مأهولة بحاجة إلى إعادة بناء، ونحو 60 ألف وحدة بحاجة إلى إعادة ترميم لتلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن، مشيرًا إلى أن العجز في الوحدات السكنية يصل إلى نحو 120 ألف وحدة سكنية، بينما يحتاج قطاع غزة لنحو 14 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية الزيادة السكنية الطبيعية.

وقال إن الوزارة تسعى إلى تمكين الأسر من خلال حصولها على مسكن ملائم، وذلك بالرغم من الإمكانيات المتواضعة والمسؤوليات الكبيرة. موضحاً أن الوزارة تعمل مع كل الجهات من أجل توفير الدعم المطلوب لمساعدة تلك الأسر.

وكان سرحان قد أعلن في منتصف حزيران/ يونيو الماضي، عن أكبر عملية بحث ميداني للأسر الفقيرة لتوفير سكن لها.

#ترميم #منازل #غزة

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