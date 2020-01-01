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"مكافحة الفساد" تطلق مسابقة شبابية للأعمال الفنية المتعلقة بمكافحة الفساد

الأحد 05 يناير 2020 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلقت هيئة مكافحة الفساد وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP""، مسابقة شبابية بعنوان "شراكة شبابية ابداعية في مكافحة الفساد"، والتي ستكون متاحة لجميع الفئات الشبابية لإظهار ابداعاتهم المهنية المتخصصة في مجال تصميم البوسترات، والإنفوغرافيك، والفيديو/ الأنيميشن، التي تساهم في مكافحة الفساد.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، أن اطلاق هذه المسابقة يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل إدماج الشباب الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية، وسوف تقبل الأعمال الفردية او الجماعية، من الأفراد أو المؤسسات على حد سواء.

وشكلت الهيئة لجنة فنية متخصصة من المؤسسات الشريكة "نقابة الصحفيين، ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني، ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد"، وذلك للنظر في الأعمال المُقدمة وتقييمها واختيار الفائزين، وسوف تعلن الهيئة عن نتائج المسابقة في حفل تكريمي يحدد موعده لاحقا، حيث سوف يتم تكريم أصحاب المراكز الأولى من كل فئة بجوائز نقدية.

ونوهت إلى أن آخر موعد لتقديم الأعمال الفنية هو 31 كانون الثاني الجاري.

وللاطلاع على شروط المسابقة وطريقة التقدم لها، يرجى الدخول للرابط أدناه:

https://www.pacc.ps/Blog/Post/50709

#مكافحة الفساد

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