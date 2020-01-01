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شاهد.. أصالة توجه رسالة إلى السيدات

الأحد 05 يناير 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. أصالة توجه رسالة إلى السيدات


وكالات / سما /

أعلنت أصالة عن موعد حفلها القادم الذي يدعم المرأة ضد محاربة المرض وخاصة مرض أورام الثدي .

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي إنستجرام : " سنغنّي معًا للحبّ الّذي يسمو كلّما زاد الألمّ ولايخفتّ ، سنغنّي للأمل الّذي يجعل من المرأة جيشًا يحارب الضعف يحارب المرض يحارب اليأس ، في دعوة أفخر بها من المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء بي جي آي سي اس ، في حفل عنوانه (بعشق حياتي) " .

وتابعت: " نساند وندعم هذه الحملة الإنسانيّه ، ونجعل من الوقت الّذي سنكون فيه معًا ، دواء طيّبًا للرّوح الّتي نحتاج أنّ نداويها بأغانينا ، بأحاديثنا ، لنجعل من الشتاء ربيعًا دافئًا مُزهرًا ورديًّا ، حين نُمسك يدًا بيدّ ، ونكون معًا لمحاربة الألمّ ونسمو بالأملّ يوم الجمعة ١٠ يناير.

#أصالة نصري #اورام الثدي

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