  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يصادر أكثر من 100 الف دونم من أراضي الأغوار

الأحد 05 يناير 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادر أكثر من 100 الف دونم من أراضي الأغوار


رام الله / سما /

أكد مسؤول ملف الاغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، ان 100 ألف دونم من أراضي الأغوار أصبحت مصادرة من قبل الاحتلال وأعلنها مناطق عسكرية مغلقة، في محاولة لمحاربة الوجود الفلسطيني والاستيلاء على اراضي المواطنين، ومنعهم من زراعتها واستخدامها وتحويلها لصالح المستوطنين.

وأوضح بشارات في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاحد، أن الاحتلال والمستوطنين يدخلون بشكل يومي لأراضي المواطنين بالأغوار ضمن نظام العصابات وقطاع الطرق، مشيرا إلى قرارات محكمة الاحتلال بشرعنة كل إجراءات الاحتلال في الأغوار من مصادرة الاراضي والجرارات الزراعية وهدم مساكن المواطنين وترحيلهم.
 

#الاغوار #اراضي #مصادرة #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"خطة سليماني قتلته": تفاصيل اجتماعه الأخير بالفصائل العراقيّة ...

الامطار تغرق شوارع بقطاع غزة

استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين بالصواريخ

الكشف عن مضمون وصية قاسم سليمانى الخطية لزوجته.. تعرف عليها

الحرس الثوري الايراني: تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن اهدافنا

ما علاقة تل أبيب بمقتل سليماني؟ .. ماذا جرى بفيلا بغداد؟

أشتية: رواتب ومستحقات الموظفين الأحد ولن نتراجع عن التزامنا تجاه أسر الشهداء والأسرى

الأخبار الرئيسية

السعودية: واشنطن لم تقم بمشاورتنا قبل عملية اغتيال سليماني

20200105102226

رغم تحذيرات محلية ودولية : لجنة إسرائيلية تبحث ضم غور الأردن

1578153943829547400_0

صحيفة : «حماس» تؤكد عدم رغبتها في تصعيد ضد إسرائيل بقطاع غزة

كوماندوز

إسرائيل تزعم : حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة لغزة عبر البحر

ترامب: سنهاجم 52 موقعا إيرانيا و بومبيو يشكر نتنياهو على الدعم