الاحتلال يصادر أكثر من 100 الف دونم من أراضي الأغوار

رام الله / سما /

أكد مسؤول ملف الاغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، ان 100 ألف دونم من أراضي الأغوار أصبحت مصادرة من قبل الاحتلال وأعلنها مناطق عسكرية مغلقة، في محاولة لمحاربة الوجود الفلسطيني والاستيلاء على اراضي المواطنين، ومنعهم من زراعتها واستخدامها وتحويلها لصالح المستوطنين.



وأوضح بشارات في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاحد، أن الاحتلال والمستوطنين يدخلون بشكل يومي لأراضي المواطنين بالأغوار ضمن نظام العصابات وقطاع الطرق، مشيرا إلى قرارات محكمة الاحتلال بشرعنة كل إجراءات الاحتلال في الأغوار من مصادرة الاراضي والجرارات الزراعية وهدم مساكن المواطنين وترحيلهم.

