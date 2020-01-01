شاهد: نجل نصر الله ينشر صورة نادرة لوالده مع سليماني

وكالات

نشر نجل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، صورة تجمع والده، بقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ونشر "محمد جواد" نصر الله، صورة تظهر والده يرتدي بدلة دون عمّة فوق رأسه كما جرت العادة، كما ظهر سليماني مرتديا قميصا داكنا.

كأنّهم ينتمون لغير هذا العالم... pic.twitter.com/wZXCAoBC5H — Jawad Ns || جواد نصرالله (@mohammadjdns) ٥ يناير ٢٠٢٠

وعلق نجل نصر الله على الصورة: "كأنّهم ينتمون لغير هذا العالم...".

والتقى سليماني بنصر الله عدة مرات، وليست هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها لهما صور برفقة بعضهما البعض.

وقبل شهور، نشر أنصار حزب الله صورة تظهر تقبيل قاسم سليماني رأس حسن نصر الله.

واغتالت طائرة أمريكية، قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي أبا مهدي المهندس، وضباطا آخرين، فجر الجمعة، في غارة استهدفت مركبتين قرب مطار بغداد الدولي.