  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد: نجل نصر الله ينشر صورة نادرة لوالده مع سليماني

الأحد 05 يناير 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: نجل نصر الله ينشر صورة نادرة لوالده مع سليماني


وكالات

نشر نجل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، صورة تجمع والده، بقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ونشر "محمد جواد" نصر الله، صورة تظهر والده يرتدي بدلة دون عمّة فوق رأسه كما جرت العادة، كما ظهر سليماني مرتديا قميصا داكنا.

وعلق نجل نصر الله على الصورة: "كأنّهم ينتمون لغير هذا العالم...".

والتقى سليماني بنصر الله عدة مرات، وليست هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها لهما صور برفقة بعضهما البعض.

وقبل شهور، نشر أنصار حزب الله صورة تظهر تقبيل قاسم سليماني رأس حسن نصر الله.

واغتالت طائرة أمريكية، قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي أبا مهدي المهندس، وضباطا آخرين، فجر الجمعة، في غارة استهدفت مركبتين قرب مطار بغداد الدولي.

#نصر الله #سليماني #صورة

الأكثر قراءة اليوم

"خطة سليماني قتلته": تفاصيل اجتماعه الأخير بالفصائل العراقيّة ...

الامطار تغرق شوارع بقطاع غزة

استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين بالصواريخ

الكشف عن مضمون وصية قاسم سليمانى الخطية لزوجته.. تعرف عليها

الحرس الثوري الايراني: تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن اهدافنا

ما علاقة تل أبيب بمقتل سليماني؟ .. ماذا جرى بفيلا بغداد؟

أشتية: رواتب ومستحقات الموظفين الأحد ولن نتراجع عن التزامنا تجاه أسر الشهداء والأسرى

الأخبار الرئيسية

السعودية: واشنطن لم تقم بمشاورتنا قبل عملية اغتيال سليماني

20200105102226

رغم تحذيرات محلية ودولية : لجنة إسرائيلية تبحث ضم غور الأردن

1578153943829547400_0

صحيفة : «حماس» تؤكد عدم رغبتها في تصعيد ضد إسرائيل بقطاع غزة

كوماندوز

إسرائيل تزعم : حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة لغزة عبر البحر

ترامب: سنهاجم 52 موقعا إيرانيا و بومبيو يشكر نتنياهو على الدعم