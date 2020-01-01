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حزب غانتس يسعى لحرمان نتنياهو من الحصانة وإدلشتاين يراوغ

الأحد 05 يناير 2020 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب غانتس يسعى لحرمان نتنياهو من الحصانة وإدلشتاين يراوغ


القدس المحتلة / سما /

 يسعى حزب أزرق- أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس، إلى تشكيل لجنة خاصة بشأن الحصانة التي طلبها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، من المحاكمة في ملفات الفساد التي وجهت إليه.

وبحسب موقع مجلة ماكور ريشون العبرية، فإن حزب غانتس سيقدم اليوم الأحد، طلبا لتشكيل لجنة الحصانة للتصويت على منحها لنتنياهو، فيما يسعى الأخير إلى منع هذه الخطوة ويحاول نقل التصويت للهيئة العامة ومنحه ذلك عقب الانتخابات المقبلة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، وذلك بهدف تأخير مقاضاته لأطول وقت ممكن.

وأشار الموقع، إلى أن حزب غانتس يهدف للتحرك بشكل أسرع في ظل رفض أحزاب مختلفة منح نتنياهو الحصانة ومنها أحزاب يمينية متحالفة معه مثل اليمين الجديد، وهو ما ألمحت إليه إيليت شاكيد من قيادات الحزب.

ولفت الموقع، إلى أن رئيس الكنيست بولي إدلشتاين يسعى إلى المراوغة وتأخير طلب حزب غانتس، في مسعى منه لتحقيق أهداف نتنياهو بتأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات المقبلة والتي قد تشكل فرصة لطوق النجاة لنتنياهو بالحصول على أغلبية داخل اللجنة التي ستشكل من أجل الحصانة.

#غانتس #نتنياهو #فساد

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