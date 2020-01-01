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47 درجة تحت الصفر... هذه أبرد مدينة على كوكب الأرض

الأحد 05 يناير 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
47 درجة تحت الصفر... هذه أبرد مدينة على كوكب الأرض


وكالات / سما /

تشهد روسيا شتاء باردا، وبارد جدا ، لكن مدينة بعينها تشهد زمهريرا يفوق الوصف.

المدينة هي ياكوتسك ، والتي تقع في أقصى شرق روسيا، ضمن منطقة سيبيريا، ولا تبتعد كثيرا عن الدائرة القطبية الشمالية.

وسجلت، أمس السبت، درجة حرارة شديدة البرودة 47 درجة تحت الصفر، بحسب ما أوردت تقارير روسية.

وعادة ما تشهد هذه المدينة أرقام قياسية في البرد القارس أثناء الشتاء، لذلك أصبحت تعرف بأبرد مدينة في العالم.

ويبلغ متوسط درجة الحرارة في المدنية خلال ديسمبر 40 درجة تحت الصفر، وانحدر الرقم إلى نحو 60 تحت الصفر في عام 1911.

و هذه الأحوال الجوية القاسية إلى استنزاف بطاريات الهواتف الذكية، كما تجبر التربة المتجمدة السكان على وضع مزيد من الدعائم أسفل منازلهم أثناء بنائها.

وكان مصور سويسري قال أثناء زيارة له إلى المدينة إن الخروج من أجل شراء سجائر يشكل مجازفة كبيرة.

السلطات الروسية أمرت بإلغاء الفصول الدراسية للطلاب الأطفال في الصفوف من الأول إلى الخامس فقط، بينما قالت إن الدراسة لن تتوقف في المدارس المتوسطة أو الثانوية.

كما عبر آخرون عن تحديهم للطقس البارد عبر ممارسة السباحة، وذهب البعض إلى نحت التماثيل الثلجية.

#روسيا #البرد #مدينة #الأرض

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