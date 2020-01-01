شبهها بالقرد.. تغريم زوج سخر من طليقته 20 ألف درهم إماراتي

لم تتحمل سيدة أن يوجه لها طليقها أي كلمة قد تحمل إهانة في حقها، فكان تشبيه لها بـ"قردة " سببًا في تسديده غرامة قدرها 20 ألف درهم إماراتي أي ما يعادل 5400 دولار أمريكي.

وتقدمت السيدة، ببلاغ ضد زوجها السابق، متهمة إياه بالسب والقذف والتشهير والسخرية، حيث تعمد كتابة قصيدة ساخرة منها، مشبهًا إياها بالقرد، بحسب ما نشرت صحيفة "الخليج تايمز".

وكانت القصيدة المسيئة التي كتبها الزوج عبارة عن "أخيرًا أشعر بالراحة، فليذهب ذلك القرد إلى الجحيم"، ونشرها بالكامل على موقع التوصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال مسيئة على "الواتساب".

وعند ضبط الزوج؛ نفى تمامًا التهم الموجهة إليه، ولكن النيابة العامة الإماراتية أحالت القضية إلى المحكمة، والتي حكمت عليه بدفع غرامة قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد ثبوت الأدلة ضده.