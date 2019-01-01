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8 نصائح ذهبية لأمان الهواتف الذكية.. كيف تهرب من القرصنة؟

الأحد 05 يناير 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 نصائح ذهبية لأمان الهواتف الذكية.. كيف تهرب من القرصنة؟


وكالات / سما /

تقدم مجلة "بي سي فيلت" الألمانية النصائح التالية لزيادة أمان الهواتف الذكية وحماية البيانات الشخصية من الوقوع في أيدي القراصنة:

1. قم بإنشاء أطول رمز وصول ممكن لهاتفك الذكي أو استخدم مستشعر البصمة.

2. اقرأ التقييمات والتعليقات قبل تنزيل التطبيق. وإذا لم يوجد أي منها فمن الأفضل الاستغناء عن التطبيق.

3. اقرأ الشروط بعناية قبل قبول وتنزيل التطبيق، مع رفض التطبيقات، التي تطلب حقوقا غير ضرورية مثل الوصول إلى رسائلك أو موقعك بدون داع.

4. فكر فيما إذا كان من المهم الاستعانة ببرنامج مكافحة الفيروسات مع وظيفة التتبع أو الحظر أو النسخ الاحتياطي للبيانات في حالة الفقد.

5. توخّ الحذر من تطبيقات المتاجر غير المصرح بها؛ لأنها يمكن أن تحتوي على برامج ضارة. ومن الأفضل تنزيل التطبيقات فقط من أبل App Store وGoogle Play.

6. ثبت جميع تحديثات الأمان لنظام التشغيل الخاص بالهاتف الذكي.

7. احذر من نقاط WiFi الساخنة الموجودة في الأماكن العامة.

8. لا تكسر حماية نظام التشغيل

#الهواتف الذكية #القرصنة

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