مدرب "البحرية" يستقيل بعد الهزيمة أمام النشامى

غزة / سما /

أعلن نادي خدمات الشاطئ عن استقالة المدير الفني ربحي سمور من تدريب الفريق, عقب الخسارة أمام شباب خانيونس (2-4), ضمن منافسات من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد مجلس إدارة "البحرية" رحيل سمور عن تدريب الفريق, شاكرا إياه على جهوده مع النادي منذ بداية الموسم الحالي.

ولم يقدّم "البحرية" مستويات قوية عقب مرور 4 جولات من مرحلة الإياب, إذ اكتفى بالتعادل في 3 مباريات, والخسارة في واحدة, ما جعل المدير الفني يقدّم استقالته.

ومن المتوقع أن يكشف مجلس إدارة الشاطئ, عن هوية المدير الفني الجديد خلال الساعات المقبلة, خاصة عقب قبول استقالة سمور.