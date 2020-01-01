فيديو.. المجمع يبتعد بالصدارة.. وإلغاء مباراة بالدوري

غزة / سما /

تفوق المجمع الإسلامي على منافسه فلسطين (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

وسجل هدفي المجمع محمود عليان (59), ومحمود البحيصي (74), بينما أحرز هدف فلسطين بلال جندية (32) من ركلة جزاء.

ورفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد الخاسر 11 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.

وفي لقاء آخر, أوقفت الأمطار موقعة الوفاق وخدمات جباليا في الدقيقة 55, علما أن النتيجة كانت تشير لتفوق الأول (1-0), عبر محمد إسليم (15), وبات من المتوقع أن يتم استكمالها في الأيام المقبلة.