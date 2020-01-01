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فيديو.. فوزان للجلاء وخدمات البريج في الأولى

الأحد 05 يناير 2020 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فوزان للجلاء وخدمات البريج في الأولى


غزة / سما /

حقق الجلاء فوزا غاليا على حساب بيت حانون الأهلي (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الأولى.

ويدين الجلاء بانتصاره إلى إسماعيل أبو دان الذي سجل هدف المباراة الوحيد (51), ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث, ويبقى رصيد بيت حانون الأهلي 27 نقطة في المركز الثاني.

وأكمل الجلاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد علاء ظهير (89).

خدمات النصيرات - خدمات البريج (0-2)

وتفوق خدمات البريج على نظيره خدمات النصيرات (2-0).

وأحرز هدفي خدمات البريج محمد الحمامي (72), وإبراهيم وشاح (85), ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع, ويتوقف رصيد خدمات النصيرات عند 27 نقطة في المركز الأول.

#الجلاء #خدمات البريج

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