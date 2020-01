بسملة خامنئي على "تويتر" بعد مقتل سليماني تثير حيرة المغردين

أثارت أول تغريدة نشرها حساب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الكثير من التساؤلات وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى خامنئي بعد الإعلان عن مقتل سليماني بكتابة عبارة "بسم الله الرحمن الرحيم"، دون أن يرفقها بأي تعليقات، ما جعل المتفاعلين يتساءلون عن فحواها، خاصة وأنها تقرأ عادة عند استفتاح السور القرآنية.

In the Name of God, the Beneficent, the Merciful