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بلدية غزة تواصل معالجة أثار المنخفض الجوي

الأحد 05 يناير 2020 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تواصل معالجة أثار المنخفض الجوي


غزة / سما /

واصلت طواقم لجنة الطوارئ في بلدية غزة جهودها في معالجة أثار المنخفض الجوي الذي تعرضت له المدينة ليلة أمس وصباح اليوم، حيث تركزت أعمال طواقم اللجنة في المناطق المنخفضة من المدينة والتي حدث بها تجمعات لمياه الأمطار .  

وأفاد نائب رئيس اللجنة م. رمزي أهل أنه تم معالجة منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم نحو 210 إشارة طفح صرف صحي، وتم كسح نحو 72 نقلة من المياه المتجمعة في المناطق المنخفضة والتي تجمعت بها مياه الأمطار وأبرزها: مفترق الأمن العام، وأرض بكر، ومنطقة حبوش، وشارع الوحيدي المتفرع من شارع عون الشوا المعروف بشارع 8، وتقاطع شارعي أحمد عبد العزيز وعبد القادر الحسيني غرب مفترق الكنز .

وأكد أهل أن طواقم اللجنة عملت طيلة الليلة الماضية وصباح اليوم لتصريف مياه الأمطار التي تجمعت في بعض المناطق المنخفضة وتم تصريف كافة التجمعات بأقصى سرعة ممكنة ومعالجة إشارات الطفح في مختلف مناطق المدينة .

وأوضح أهل أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة ليلة أمس وصباح اليوم بلغت نحو 70 مليمتر لتصل الكمية الإجمالية منذ بدء الموسم لنحو 200 مليمتر و هي تعادل نحو 50 % من المعدل السنوي مقارنة بالعام الماضي .

وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات التعامل مع المنخفضات الجوية والتي تنشرها البلدية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك )، ووسائل الإعلام الأخرى .

#بلدية غزة #المنخفض الجوي

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