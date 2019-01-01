فالفيردي: برشلونة يُعاني خارج أرضه.. هذه حقيقة

وكالات / سما /

أقر إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، عقب تعادل فريقه أمام “المتذيل” إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدفين لمثلهما في مسابقة الدوري الإسباني، بأن طرد فرينكي دي يونج، كان مؤثراً.

وسجل دافيد لوبيز الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 23، ورد برشلونة بهدفين متتاليين من توقيع لويس سواريز وأرتورو فيدال في الدقيقتين 50 و59، قبل أن يسجل الصيني “وو لي” هدف التعادل لإسبانيول في الدقيقة 88.

وقال المدرب الكتالوني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: “هذه هي كرة القدم، علينا أن نعترف بأننا نعاني خارج الديار، هذه حقيقة، لقد عدنا في النتيجة في العديد من المباريات، ولكن لم نحافظ على الفارق”.

وتابع: “في 4 مباريات خارج الديار بدأنا متقدمين في النتيجة، وأيضاً في مباريات أخرى خارج الديار نجحنا في قلب النتيجة، ولكن لم تكن لدينا القدرة في هذه المباريات على قتل المباراة، واليوم الطرد أثر علينا”.

وأضاف: “لم نفقد وجهنا في مباراة اليوم، قبل التعادل كانت لدينا فرصة التقدم 1/3 بفرصة سواريز، ودي يونج لم ير اللاعب الذي كان يضغط عليه من الخلف، وهذا كلفه الطرد الذي غير مجريات الدقائق الأخيرة”.

وأوضح: “عندما تكون متقدماً في النتيجة وخصمك يتعادل، تكون قد خسرت نقطتين، وإذا كنت متأخراً في النتيجة أمام الخصم وتمكنت من التعادل تكون قد كسبت نقطة، حاولنا الفوز، ولكن بـ 10 لاعبين، نجحوا في خطف التعادل”.

وحول مواجهة أتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر، قال: “كل شيء متقارب في البطولة، لنرى ما سيحدث، هناك أربعة فرق قوية، وأي شيء يمكن أن يحدث”.