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تشيلسي يستهدف ضم ألابا نجم بايرن ميونخ

الأحد 05 يناير 2020 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يستهدف ضم ألابا نجم بايرن ميونخ


وكالات / سما /

تدرس إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي الخيارات المُتاحة في مركز الظهير الأيسر للتعاقد مع إحداها، وذلك بعد أن وجد المُدرب فرانك لامبارد مشكلة في ذلك المركز منذ بدء مهمته مع البلوز.

وذكر تقرير لصحيفة ميرور الإنجليزية أن لامبارد يتطلع لضم نجم فريق بايرن ميونخ ديفيد ألابا، الذي تُقدر قيمة توقيعه بستين ملون جنيه استرليني في يناير، وذلك لسد النقص في ذلك المركز بتشكيلة الفريق اللندني.

وذكر التقرير أن لامبارد استبعد الإسباني ماركوس ألونسو منذ توليه المهمة خلفاً للإيطالي ماوريسيو ساري، وعجز البرازيلي إيمرسون عن إقناع مُدربه بأنه الحل الذي يُريده لهذا المركز، وهو ما جعل لامبارد ينقل مركز لاعبه القائد سيزار أزبلكويتا من الجانب الأيمن إلى الأيسر، مع وجود ريس جيمس في اليمين.

وفاز ألابا بلقبه الثامن في الدوري الألماني مع فريقه بايرن ميونخ الموسم الماضي، وينتهي تعاقده مع قلعة البافاري خلال 18 شهر، ويبدو أن البلوز سيقدمون له فرصة تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي.

وخاض ألابا 72 مُباراة له مع المُنتخب النمساوي، وكان أصغر من مثل ألوانه، حيث بدأت مسيرته مع المُنتخب في 2009 حينما كان يبلغ من العُمر 17 سنة.

#تشيلسي #ألابا #بايرن ميونخ

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