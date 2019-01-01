فيديو.. برشلونة يتعثر بديربي كتالونيا ويتقاسم الصدارة مع ريال مدريد

وكالات / سما /

تعادل برشلونة في ديربي كتالونيا مع مضيفه إسبانيول بهدفين لكل منهما، اليوم السبت، في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

تقدم دافيد لوبيز لأصحاب الأرض في الدقيقة 23، ورد البارسا بهدفين للويس سواريز وأرتورو فيدال في الدقيقتين 50 و59، قبل أن يسجل وو لي هدف التعادل لإسبانيول في الدقيقة 88.

رفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة ليتقاسم الصدارة مع ريال مدريد، بينما بقى إسبانيول في ذيل الترتيب برصيد 11 نقطة.

فرض برشلونة سيطرته واستحواذه على مجريات الشوط الأول، وسط عجز تام عن الوصول إلى مرمى دييجو لوبيز، حارس مرمى إسبانيول.

وعكس سير اللعب، لعب مارك لوكا ركلة حرة، انقض عليها دافيد لوبيز برأسه في شباك نيتو، حارس مرمى البارسا.

انتفض البارسا سعيا للتعادل، حيث سدد ميسي كرة أمسكها دييجو لوبيز بثبات في أول تهديد فعلي بعد مرور 27 دقيقة.

في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول، كثف برشلونة الضغط، حيث أمسك دييجو لوبيز رأسية لميسي، بينما تكفل القائم الأيسر بإبعاد كرة لويس سواريز.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع إرنستو فالفيردي مدرب البارسا بلاعب الوسط أرتورو فيدال مكان راكيتيتش.

بينما كان لويس سواريز أفضل وأنشط وأخطر لاعبي البلوجرانا، حيث سجل هدف التعادل بعد عرضية من جوردي ألبا.

كما صنع سواريز الهدف الثاني بكرة عرضية، قابلها فيدال برأسه في الشباك، لينقلب سيناريو اللقاء في أقل من تسع دقائق.

وتصدى دييجو لوبيز لفرصة مؤكدة من لويس سواريز، الذي سدد في جسد حارس المرمى الإسباني.

تغير الحال تماما مع طرد فرينكي دي يونج في الدقيقة 75، حيث وقع البارسا تحت الضغط، واضطر فالفيردي لخسارة ورقة هجومية بإشراك نيسلون سيميدو مكان جريزمان الغائب تماما عن الأجواء الحماسية للقاء.

هدد وو لي مرمى لينو برأسية أمسكها الحارس الكتالوني بثبات، لكن المهاجم الصيني عاد مجددا ونجح هذه المرة في إدراك التعادل بتسديدة أرضية سكنت الشباك.

وبعد ما يزيد عن 4 دقائق وقت بدل ضائع، أنهى الحكم اللقاء بالتعادل الإيجابي، ليخسر البارسا نقطتين ثمينتين، وتقاسم بسببها صدارة جدول الليجا.