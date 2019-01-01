فيديو.. فوز هام لريال مدريد على حساب خيتافي ويتصدر مؤقتاً

وكالات / سما /

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-0) خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الليجا.

وسجل هدفي ريال مدريد، الحارس دافيد سوريا لاعب خيتافي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34، ورافائيل فاران في الدقيقة 53، ولوكا مودريتش في الدقيقة (90+6).

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.

وعاد الميرنجي لطريق الانتصارات في الليجا، بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية ضد فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو.

دخل زيدان المدير الفني لريال مدريد، المباراة بعدة تغييرات على التشكيلة الأساسية، إذ أشرك إيدير ميليتاو بدلا من سيرجيو راموس الغائب للإيقاف، واعتمد على مودريتش أساسيًا على حساب فيدي فالفيردي، وإيسكو على حساب فينيسيوس جونيور، وكالعادة طريقة اللعب (4-3-3).

أول محاولة من ريال مدريد في المباراة جاءت في الدقيقة 13، حيث مرر لوكا مودريتش كرة طولية إلى زميله

كريم بنزيما، لكن الحارس سوريا نجح في الإمساك بالكرة.

وانحسر اللعب بشكل أكبر في وسط الملعب، حيث لم تظهر أي فرص حقيقية لكلا الفريقين، رغم أن خيتافي كان الأكثر ضغطًا على دفاعات الميرنجي.

وتألق البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لتسديدة صاروخية من ماورو أرامباري لاعب خيتافي في الدقيقة 23.

وتقدم ريال مدريد في النتيجة في الدقيقة 35، إذ أرسل الظهير فيرلاند ميندي كرة عرضية من الطرف الأيسر، إلى زميله رافائيل فاران الذي استفاد من الخروج الخاطئ للحارس دافيد سوريا، والذي سجل بالخطأ في مرماه.

وكاد المغربي فيصل فجر لاعب خيتافي أن يُسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 37، حيث أرسل تسديدة صاروخية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس تيبو كورتوا.

وحاول كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، أن يُضاعف النتيجة للميرنجي، حيث استقبل تمريرة في منطقة الجزاء من رافائيل فاران، وسدد بقوة لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية، في الدقيقة 41.

وواصل تيبو كورتوا حارس ريال مدريد التألق، حيث تصدى لتسديدة قوية من المغربي فيصل فجر لاعب خيتافي الدقيقة 43، وحولها إلى ركنية.

واستمر الضغط من أصحاب الأرض، حيث سدد كابريرا لاعب خيتافي كرة رأسية، تصدى لها ببراعة الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة (45+2)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرنجي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، سعى ريال مدريد نحو مُضاعفة النتيجة، وهو ما نجح فيه الفرنسي رافائيل فاران، الذي استغل كرة عرضية من زميله توني كروس، وسدد على يسار الحارس سوريا، في الدقيقة 53.

وأهدر جاريث بيل فرصة تسجيل الهدف الثالث برعونة شديدة، حيث استقبل كرة من فاران وانفرد بسوريا حارس خيتافي لكنه سدد بسهولة بين يدي الحارس في الدقيقة 65.

وقرر زيدان الدفع بفيدي فالفيردي، وفينيسيوس جونيور، بدلا من توني كروس وإيسكو على الترتيب، وأخيرًا لوكا يوفيتش بدلا من كريم بنزيما.

وأرسل داني كارفاخال الظهير الأيمن لريال مدريد، تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس خيتافي دافيد سوريا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 73.

وحاول مولينا لاعب خيتافي مُباغتة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، إذ أرسل تسديدة مرت أعلى المرمى في الدقيقة 78.

وأهدر البديل فينيسيوس جونيور فرصة تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 89، حيث استقبل كرة على الطرف الأيسر، وسدد في الشباك الخارجية.

ونجح لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (90+6)، والذي تلقى تمريرة في منطقة الجزاء من الشاب فيدي فالفيردي، وسدد في الشباك الخالية.