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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم أسير محرر من الخليل

الأحد 05 يناير 2020 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين بينهم أسير محرر من محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مقداد القواسمي من مدينة الخليل، والأسير المحرر خالد غنيمات، ونور الدين عنان القاضي، ونور الدين احدوش من بلدة صوريف غربا، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من المنازل في بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت الشاب خالد إبراهيم خضر صبارنة (23 عاما)، عقب تفتيش منزل ذويه، ونقلته إلى مركز "عصيون" الاحتلالي.

#الاحتلال

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