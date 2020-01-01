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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

الأحد 05 يناير 2020 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة


رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، الشاب حسام الحج حسن من مدينة قلقيلية بعد اقتحامها في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ونصب قوة للاحتلال حاجزا طيارا على مدخل بلدة عزون شرقي المحافظة. 

واحتجز جنود الاحتلال صدام أحمد شاهين من طولكرم أثناء مروره عبر حاجز زعترة جنوب نابلس، كما نصبت دوريات الاحتلال حاجزا طيارا ليلا على مدخل بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مقداد القواسمي ونور الدين عنان القاضي وخالد غنيمات ونور الدين حدوش.

ومن العيسوية شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من : غسان عليان وسيم عبيد وفراس طارق مصطفى ومرعي درباس وهيثم الأسمر وداوود عليان واكرم عطية ووسام ابو الحمص وعمران مصطفى و محمد جمال عوض.

#اعتقال #الاحتلال #الضفة

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