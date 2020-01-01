14 قتيلا على الأقل معظمهم تلاميذ في هجوم في بوركينا فاسو

واغادوغو /سما/

قُتل 14 مدنيا على الأقل، معظمهم من التلامذة اليوم السبت، في انفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرور حافلة في شمال غرب بوركينا فاسو، وذلك بعد 11 يوما على "هجوم جهادي" في شمال البلاد أوقع 42 قتيلا.

وأعلنت مصادر أمنية أن عبوة ناسفة انفجرت بحافلة كان يستقلّها عدد من التلاميذ في شمال غرب بوركينا فاسو، قرب الحدود مع مالي.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن "عبوة يدوية الصنع انفجرت في وسيلة نقل عمومي هذا الصباح عند تقاطع تويني - توغان (بمحافظة سورو المحاذية لمالي)، والحصيلة المؤقتة هي 14 قتيلا وأربعة جرحى إصاباتهم خطرة".

وأضاف أن الانفجار وقع "قرابة الساعة التاسعة بالتوقيتين المحلي والعالمي وتم ارسال فرق أمنية وأخرى للاغاثة الى المكان".

وقال مصدر أمني آخر إن "الضحايا هم اساسا تلاميذ كانوا عائدين إلى منطقة دراستهم بعدما قضوا أعياد نهاية السنة مع عائلاتهم"، مؤكدا الحصيلة غير النهائية.

ولم تتبنَّ أي جهة التفجير.

ويأتي التفجير بعد 11 يوما من هجوم استهدف قاعدة عسكرية في أربيدنا (شمال) عشية عيد الميلاد قتل فيه 35 مدنيا بينهم 31 امرأة وسبعة عسكريين.