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كهرباء غزة توضح أسباب القطع وطبيعة جدول التوزيع المعمول به حاليا

السبت 04 يناير 2020 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة توضح أسباب القطع وطبيعة جدول التوزيع المعمول به حاليا


غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم السبت، ان "جدول الكهرباء المعمول به في القطاع، 8 ساعات قطع، مقابل 8 ساعات وصل"، مشيرا إلى أن "نسبة العجز تسجل في ساعات الذروة وخاصة خلال المنخفضات" الجوية.

وأوضح محمد ثابت مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الشركة أن أسباب القطع، هو زيادة في احمال الشبكة نتيجة الاستهلاك والطلب الكبير.

ولفت إلى ان هناك أسباب خارجة عن ارادة الشركة، مثل تقطع خطوط، أو الحاجة لصيانة معينة وأسباب أخرى، اضافة لزيادة الطلب الذي يترافق مع انخفاض درجات الحرارة في ظل المنخفضات، وهذا يؤثر على كمية الكهرباء الواصلة لمنازل المواطنين، والعجز في هذه اللحظة يزداد.

ووفق ثابت، فإن شركة الكهرباء تأمل بأن تتمكن من المحافظة على امدادات الكهرباء، واستقرارها، وتدعو المواطنين، إلى ضرورة ترشيد استهلاكهم، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية بشكل متزامن مع بعضها البعض، وتقسيم الأعمال، والمهام المنزلية بشكل متتالي، وخاصة الأجهزة التي تستهلك طاقة كبيرة، مثل سخانات المياه، والمكيفات، والدفايات، وخلافه.

#غزة #كهرباء غزة #جدول التوزيع #المنخفض الجوي

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