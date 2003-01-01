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الدفاع المدني يوجه تحذيرات للمواطنين أثناء المنخفض الجوي في قطاع غزة

السبت 04 يناير 2020 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يوجه تحذيرات للمواطنين أثناء المنخفض الجوي في قطاع غزة


غزة / سما /

 وجه جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم السبت، نصائح للمواطنين أثناء المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين في هذه الأوقات.

وقال الدفاع المدني: "عزيزي المواطن، تجنب الخروج من المنزل واحرص على بقاء أطفالك في المنزل تجنبا لوقوع أي خطر بمثل هذه الظروف".

وأضاف: "عزيزي المواطن، لا تقترب من أعمدة الكهرباء في الأجواء العاصفة، واحذر من الذهاب لشاطئ البحر نظرا لحالات المد والجزر، وخاصة منطقة الألسنة البحرية في ميناء غزة".

وتابع: "عزيزي المواطن، لا تحاول لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية، وتوخى الحيطة والحذر ومحاولة الانتقال إلى المناطق الأكثر أمانا تجنبا لاحتمالية تشكل السيول في المناطق المنخفضة".

#قطاع غزة #الدفاع المدني #تحذيرات للمواطنين #المنخفض الجوي

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