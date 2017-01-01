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الرملة: مقتل فتى في جريمة إطلاق نار

السبت 04 يناير 2020 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرملة: مقتل فتى في جريمة إطلاق نار


القدس المحتلة / سما /

قتل فتى (16 عاما)، مساء اليوم السبت، جراء جريمة إطلاق نار في حي الجواريش مدينة الرملة. وبحسب مصادر طبية، فإن الفتى أصيب بجراح بالغة الخطورة قبل أن تعلن وفاته.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في حي الجواريش في الرملة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لفتى يعاني من جروح جراء تعرضه لجرمية إطلاق نار، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "آساف هروفيه" في صرفند، حيث أعلن الطاقم الطبي وفاته متأثرا بجروحه الحرجة.

 وذكرت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام أنها تلقت بلاغا عن فتى قاصر يبلغ من العمر 16 عاما من سكان مدينة الرملة، تم نقله إلى مستشفى "آساف هروفيه"، وهو مصاب أثر إطلاق نار.

وأوضحت الشرطة أن قوات معززة من الوحدات الخاصة وصلت إلى مكان الجريمة في حي الجواريش، وشرعت بالتحقيقات في ملابسات وأسباب حادث إطلاق النار، دون أن تبلغ الشرطة عن تنفيذ اعتقالات.

وفي العام 2019 قتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد العام قبل الماضي 2017.

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