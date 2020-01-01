انتخاب قائمة الشهيد النقابي سامي طه لعمال النقل في جنين

جنين / سما /

عُقد السبت مؤتمر النقابة الفرعية لعمال النقل، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمحافظة جنين، بحضور لجنة الإشراف على الانتخابات ولجنة أمانة سر فرع جنين، وعضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين ورئيس دائرة التنظيم النقابي محمود حواشين، ومدير عام وزارة العمل موفق كبها.

وبعد التأكد من النصاب القانوني، وانتخاب رئيس مؤتمر ومقررين، أطلق المؤتمر فعالياته بآيٍ من الذكر الحكيم والسلام الوطني، تلته قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الطبقة العاملة وشهداء فلسطين عامة.

وتطرق المتحدثون إلى إنجازات النقابة خلال السنوات السابقة، وبعد استعراض التقريرين المالي والاداري، والمصادقة بالإجماع على التقريرين، قدمت الهيئة الإدارية السابقة استقالتها أمام المؤتمر، وتمّ انتخاب قائمة الشهيد النقابي سامي طه لعمال النقل، وفوزها بالإجماع، ويترأسها كايد عواد.