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استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين بالصواريخ

السبت 04 يناير 2020 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين بالصواريخ


بغداد/وكالات/

تم استهداف قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد بالصواريخ، حسبما ذكرت قناة “السومرية نيوز” العراقية، اليوم السبت.

كما سقطت قذيفة هاون في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، حسبما ذكرت القناة.

من جهته أعلن حلف الشمال الأطلسي (ناتو)، السبت تعليق مهامه التدريبية في العراق، على خلفية اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الإيراني في قصف جوي أمريكي ببغداد.
وقال ديلان وايت، وكيل المتحدث باسم الحلف، في تصريح للأناضول، إن الحلف يتابع التطورات في المنطقة عن كثب.
وأوضح أن الناتو على اتصال وثيق بالمسؤولين الأمريكيين، وأن أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بعد اغتيال سليماني.
ولفت وايت إلى أن بعثة الحلف التدريبية في العراق لديها بضع مئات من العناصر، مضيفا أنها تعزز الوحدات الأمنية في البلاد بناء على طلب الحكومة العراقية.
وأوضح أن بعثة الحلف الأطلسي في العراق ستستمر غير أنها ستوقف مهام التدريب لفترة مؤقتة.
وفجر الجمعة، اغتيل سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.
في ذاتى السياق، علقت الحكومة السويدية، السبت، عمل قواتها العسكرية في العراق بشكل مؤقت، على خلفية اغتيال سليماني.
وأعلنت ذلك المتحدثة باسم القوات المسلحة السويدية، كريستينا سوان، في تصريحات نقلها التلفزيون السويدي.وقالت سوان، إن قرار إيقاف مهام القوات العسكرية يأتي نتيجة الأوضاع الجارية الآن في العراق، وهو بمثابة استراحة مؤقتة لعمل قواتنا هناك.
يذكر أن البرلمان السويدي وافق في 2015 على إشراك قوات عسكرية في العراق قوامها 70 عسكرياً بينهم جنود وضباط، في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة ضمن مهام تدريبية للقوات العراقية.
وتتركز تلك القوات داخل قاعدة عسكرية أمريكية شمال العاصمة بغداد.

#سليماني #المنطقة الخضراء #مارك اسبر #قيلق القدس

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