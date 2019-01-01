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خوري يثمن دور الأجهزة الأمنية في إنجاح احتفالات الميلاد المجيد

السبت 04 يناير 2020 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
خوري يثمن دور الأجهزة الأمنية في إنجاح احتفالات الميلاد المجيد


رام الله / سما /

ثمن مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، الوزير رمزي خوري، دور كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وخاصة جهاز الشرطة والأمن الوطني، في إنجاح احتفالات عيد الميلاد المجيد ومسيرة قافلة الميلاد 2019، والتي تمت برعاية حصرية للجنة الرئاسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير خوري، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال ابو دخان، اليوم السبت، في مقر جهاز الأمن الوطني في رام الله.

وقال خوري "إن مشاركة الأجهزة الأمنية في احتفالات العيد تؤكد مدى ترابط وتماسك النسيج الوطني الفلسطيني، والذي يجسد أسمى آيات الوحدة". وأضاف "أن صورة أجهزة الأمن الى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني، صدّرت من خلالها رسالة الى عواصم العالم لتقول بأن الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه، بقيادته وأجهزته الأمنية يحتفلون بعيد ابن فلسطين يسوع المسيح".

ومن جانبه، أبدى اللواء أبو دخان إستعداد الجهاز للمساهمة والمساعدة بكافة الإمكانيات لتحقيق الهدف الرئيسي للجنة الرئاسية بتثبيت الوجود المسيحي في دولة فلسطين.

وفي ختام اللقاء، قدم خوري، درعاً للواء أبو دخان، شاكراً له التعاون الناجح والمثمر في نشر الفرحة والسرور في قلوب أطفالنا المحتفلين بعيد الميلاد والشعب الفلسطيني عامةً.

وقد حضر اللقاء من اللجنة الرئاسية الى جانب الوزير خوري، عضو اللجنة الرئاسية وسفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسية، ومدير عام اللجنة السفيرة أميرة حنانيا، فيما حضر الى جانب اللواء أبو دخان، المساعد العميد ركن محمد شحادة ابو الحاج، والسيد بشار الصلح مدير عام الشركة المنظمة لقافلة الميلاد "ميديا بلس".

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