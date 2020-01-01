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الامطار تغرق شوارع بقطاع غزة

السبت 04 يناير 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامطار تغرق شوارع بقطاع غزة


غزة / سما /

تسببت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على غزة اليوم السبت ، في غرق شوارع في القطاع، بينها شارع أحمد عبد العزيز وسط مدينة غزة؛ ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين والمركبات.

وتتأثر فلسطين في الوقت الحالي بمنخفض جوي، إذ بدأت الأمطار بالهطول بشكل متفرق منذ عصر السبت، ومن المتوقع أن تتواصل خلال الساعات المقبلة والليلة.

في غضون ذلك عمم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم السبت، نصائح مهمة للمواطنين، أثناء المنخفض الجوي الذي تتأثر فيه فلسطين في الوقت الحالي.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي: "عزيزي المواطن، تجنب الخروج من المنزل واحرص على بقاء أطفالك في المنزل تجنبًا لوقوع أي خطر بمثل هذه الظروف".

واضاف: "عزيزي المواطن، لا تحاول لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية، وتوخى الحيطة والحذر ومحاولة الانتقال إلى المناطق الأكثر أمانًا تجنبًا لاحتمالية تشكل السيول في المناطق المنخفضة..عزيزي المواطن، لا تقترب من أعمدة الكهرباء في الأجواء العاصفة، واحذر من الذهاب لشاطئ البحر نظرًا لحالات المد والجزر، وخاصة منطقة الألسنة البحرية في ميناء غزة".

الى ذلك أصدرت إدارة شرطة المرور في قطاع غزة السبت، تنويهًا مهمًا للسائقين بسبب اشتداد المنخفض الجوي.

وقالت شرطة المرور في بيان مقتضب: "تتعرض البلاد لموجة من البرد والرياح و الأمطار، فيتوجب على مستخدمي الطريق السير بحذر".

وأكدت المرور، على ضرورة إبقاء إضاءة المصابيح لاتضاح الرؤية وكذلك تفقد عمل المساحات وعدم السرعة.

#غزة #منخفض

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