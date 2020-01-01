قوات الاحتلال توقف بناء منزل في نحالين وتشدد اجراءتها في مواقع اخرى

بيت لحم / سما /

اقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي العمل في بناء منزل قيد الانشاء في بلدة نحالين الى الغرب من بيت لحم في موقع يدعى الزعفران.

وقال نشطاء من البلدة ان جنود الاحتلال قاموا بمصادرة خلاط باطون كان يعمل بصب الباطون في هذا المنزل بدعوى انه يقع في منطقة مصنفة بـ"ج"، وقد قام عدد من الاهالي بالاحتجاج على هذا الاجراء الغير قانوني مؤكدين انهم سوف يدافعون عن حقهم في البناء على اراضيهم.

وكانت بلدة نحالين قد شهدت في ساعات الليل الفائت مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت البلدة واطلقت العيارات النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة ما ادى الى وقوع اصابات بالاختناق.

وأقام جنود الاحتلال اليوم حاجزًا عسكريًا مفاجئًا، وسط الشارع المؤدي إلى بلدة تقوع شرق بيت لحم، وأغلق الجنود الطريق أمام الحركة المرورية، وقاموا بتفتيش المركبات والتدقيق بهويات ركابها، بعد إجبارهم على النزول منها، ما أدى لاختناقات في حركة السير.