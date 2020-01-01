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المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يقرر عقد اجتماعه المقبل في فلسطين

السبت 04 يناير 2020 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يقرر عقد اجتماعه المقبل في فلسطين


القاهرة /سما/

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ64 الذي عقد بمقر الجامعة العربية، اليوم السبت، برئاسة مصر، عقد اجتماعه المقبل في فلسطين، بناء على طلب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب.

وأكد الرجوب أن عقد الدورة المقبلة للمكتب التنفيذي في فلسطين له أهمية كبيرة، مطالبا بضرورة دعم قطاع الرياضة في فلسطين في ظل ما يتعرض له من إنتهاكات وعراقيل إسرائيلية متعمدة.

وطالب بضرورة تنفيذ بنود قرار المكتب التنفيذي المتعلقة بالتطبيع الرياضي والتي تم إقرارها مسبقا والمتمثلة في رفض المشاركة في أي حدث تستضيفه دولة الاحتلال، ورفض استضافة أي حدث تشارك به فرق إسرائيلية، إضافة لعدم مواجهة أي لاعب عربي للاعب إسرائيلي، موجها التحية لكافة اللاعبين العرب الذين رفضوا مواجهة اللاعبين الاسرائليين.

ودعا الرجوب كافة الدول العربية لزيارة فلسطين واللعب على أرضها، معتبرا أن زيارة المنتخب السعودي إلى فلسطين، كانت تاريخية وأسعدت الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن زيارة السجين ليست تطبيعا مع السجان، وأن توافد الأشقاء العرب على فلسطين هو كسر للعزلة التي يحاول البعض فرضها على شعبنا.

وطالب أعضاء المكتب التنفيذي بضرورة مناقشة وإقرار مفاهيم استراتيجية واضحة تفرّق بين التطبيع مع المحتل وبين دعم صمود الفلسطينيين المرابطين على أرضهم والذي يتخذون من رؤية أشقائهم في بلادهم دعما معنويا كبيرا.

واجتمع الرجول مع نظيره المصري في القاهرة، وأطلعه على التطور الذي وصلت إليه الحالة الرياضية في فلسطين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع مداه ليشمل تبادل الوفود الشبابية بين البلدين، وضرورة تقديم التسهيلات للوفود الشبابية الفلسطينية.

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