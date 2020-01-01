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وقفة احتجاجية في مخيم الدهيشة تنديدًا باغتيال سليماني

السبت 04 يناير 2020 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية في مخيم الدهيشة تنديدًا باغتيال سليماني


بيت لحم / سما /

نظمت قوى وفعاليات مخيم الدهيشة، اليوم السبت، وقفة احتجاجية استنكارا لقيام طائرات حربية أمريكية باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الجمهوري الايراني ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق وعدد اخر من القياديين والعسكريين فجر اليوم في العراق.

وشارك في الوقفة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، فيما رفع المحتجون صورًا للفريق سليماني ولافتات تندد بعملية الاغتيال التي تبرهن مدى الصلف والعنجهية الامريكية.

وأكد منسق الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة الغربية فريد الاطرش، أن عملية الاغتيال الأمريكية جبانة وخطيرة، مبينًا ان الولايات المتحدة بفعلتها هذه تؤكد على مدى استهتارها بالشعوب وطموحهم وأمالهم.

وقال  الاطرش، إن الشهيد سليماني الذي يرأس فيلق القدس كان يتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولديه مواقف لا يعبر عنها إلا الأحرار حول العالم في وجه العدوان والاحتلال "الاسرائيلي" الذي يواصل عدوانه دوما ضد شعبنا وطموحاته.

وأعرب عن أمله في أن تكون عملية الاغتيال محطة مفصلية في الصراع مع قوى الشر والطغيان العالمية التي تتزعمها الامبريالية الامريكية.

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