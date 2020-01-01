  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماية المستهلك" تدعو لمقاطعة منتجات الاحتلال

السبت 04 يناير 2020 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماية المستهلك" تدعو لمقاطعة منتجات الاحتلال


سما / وكالات/

دعت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني لمواجهة قرار "إسرائيل" قرصنة أموال المقاصة، التي هي أموال فلسطينية خالصة بصورة تضع حد لهذه القرصنة المتكررة، مشيرة إلى تؤثر سلبيا على حياة الشعب الفلسطيني على المستوى العام والفردي.

وقالت حماية المستهلك في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إننا نمر في مرحلة تراجع القدرة الشرائية للمستهلك ونسب الفقر والبطالة، وسياسات الاحتلال، مبينة أنها تهدف لضرب المقدرات الاقتصادية للشعب الفلسطيني من حيث نهب الارض والمصادر المائية ومنع الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في المناطق المصنفة قصرا (ج).

وشددت على ضرورة وأهمية سلاح المقاطعة للمنتجات والخدمات "الإسرائيلية" بشكل كامل خصوصا الشركات الكبرى وذات الحصة السوقية بصورة منظمة بقرار حكومي

كما دعت، لتشكيل لجان في المحافظات لمتابعة هذه القرارات وتحديد قائمة بالسلع المقاطعة ومنح فترة زمنية للموزعين والتجار لإنهاء المخزون ليتم منعها بالكامل.

وطالبت الحكومة الفلسطينية، باتخاذ قرارها في الجلسة القادمة بمقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" ردًا على اقتطاع اموال من المقاصة.

كما دعت لتحديد قائمة بتلك المنتجات وإشهارها وتنسيق هذا العمل عبر وزارات الاختصاص ضمن فريق عمل يضم مؤسسات غير حكومية وجمعيات فاعلة.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

بشأن مقتل سليماني.. هنية يطالب أعضاء حركته بالتزام التعليمات الصادرة عن القيادة

اسرائيل ترسل رسالة الى السلطة حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء

الأخبار الرئيسية

حرق علم اميركا

امريكا تبدأ باجلاء مواطنيها وموظفيها من العراق

"خطة سليماني قتلته": تفاصيل اجتماعه الأخير بالفصائل العراقيّة ...

نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي

الحرس الثوري: بانتظار الأوامر من قائد الثورة لتنفيذ انتقامٍ قاسٍ من القتلة

ايران: تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن اهدافنا

الحرس الثوري الايراني: تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن اهدافنا

مصادر : مصر لم تنقل أي رسائل تهديد لحماس من إسرائيل بعد اغتيال سليماني