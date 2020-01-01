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العمري يوضح سبب انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة

السبت 04 يناير 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمري يوضح سبب انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة


رام الله / سما /

 قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، مديرها العام هشام العمري، اليوم السبت، إن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة، اليوم ناجم عن نقص الطاقة الموردة من شركة كهرباء إسرائيل.

وأضاف العمري: ان نقص الطاقة الموردة ناجم عن استمرار أعمال تركيب المحول الرئيسي الذي احترق قبل ايام شمال القدس.

وتوقع أن تنتهي أعمال استبدال المحول المحترق يوم الاثنين المقبل على أبعد تقدير، مشيرا إلى أنه في حال انتهاء اعمال التركيب سينتظم التيار الكهربائي في المناطق التي تشهد انقطاعات.

وقال العمري إن عمليات القطع ستتواصل في بعض المناطق بحسب الاحمال، وان مدة القطع ستتراوح ما بين ساعة إلى ساعة ونصف، نافيا ما يتم تداوله عن انقطاع التيار من 4 إلى 5 ساعات.

#انقطاع التيار #رام الله #العمري #التيار الكهربائي

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