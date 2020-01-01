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بعد اتفاق مع الأطر الطلابية.. جامعة الأزهر تسمح للطلبة بدخول الامتحانات

السبت 04 يناير 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اتفاق مع الأطر الطلابية.. جامعة الأزهر تسمح للطلبة بدخول الامتحانات


غزة / سما /

أعلنت الأطر الطلابية في جامعة الازهر بغزة، اليوم السبت، عن توصلها لاتفاق مع إدارة الجامعة وذلك عقب الاعتصام الذي خاضته في الأيام الماضية.

وأكدت الأطر، في بيان لها، بضرورة السماح لجميع الطلبة بدخول الاختبارات، مشددةً على عقد امتحانات تعويضية للطلبة الذين لم يتقدموا للامتحانات السابقة من خلال التنسيق مع الكليات في وقت لاحق.

كما اكدت على أن جميع الطلبة المسجلين والمسددين جزء من الرسوم الدراسية 6 أو 9 ساعات، دفع رسوم 3 ساعات أكاديمية.

وطالبت بالسماح بتسديد رسوم 6 ساعات فقط للطلبة الذين لم يسددوا الرسوم.

#جامعة الأزهر #قطاع غزة #الاطر الطلابية

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