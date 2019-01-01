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في إستفتاء شبكة مصدر الإخبارية..

هنية يفوز بشخصية العام الرياضية على مستوى الوطن

السبت 04 يناير 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يفوز بشخصية العام الرياضية على مستوى الوطن


غزة / سما/


حصل الأستاذ عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية على شخصية العام الرياضية للعام 2019 في الإستفتاء التي نظمته شبكة مصدر الإخبارية.
ونال هنية نسبة 47.7% من أعداد المصوتين، بإجمالي 3.868 صوت، متجاوزاً رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب والسيد جهاد طملية والدكتور أسعد المجدلاوي والأستاذ محمد العمصي.
الجدير ذكره، أن هنية يعد أبرز الشخصيات الرياضية على الساحة الفلسطينية، وراعي الرياضة الفلسطينية بكافة أشكالها والعامل الرئيسي على تطوير البنية التحتية الرياضية.

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