  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري: بانتظار الأوامر من قائد الثورة لتنفيذ انتقامٍ قاسٍ من القتلة

السبت 04 يناير 2020 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري: بانتظار الأوامر من قائد الثورة لتنفيذ انتقامٍ قاسٍ من القتلة


طهران /وكالات /

اعلن نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي ان الحرس بانتظار الاوامر من قائد الثورة الاسلامية لتنفيذ انتقامٍ قاسٍ ثأراً لدماء الشهيد الفريق قاسم سليماني.

 

وفي تجمع طلابي حاشد اقيم بجامعة طهران اليوم السبت بهدف الاستعداد لاخذ انتقام قاس من اميركا ، وضمن اشارته الى بيان قائد الثورة حول استشهاد الفريق قاسم سليماني، قال فدوي: ان شاء الله بمجرد استلام الاوامر، فان الحرس الثوري سيحقق وعد قائد الثورة بكل اقتدار. 
 
واضاف: ان الاجراء الاميركي الاخير يعتبر ضعيفا جدا من الناحية التكتيكية ، ففي الوقت الحالي يستطيع طلاب الجامعات الايرانيين صنع طائرات مسيرة تتمتع بهذه القدرات.
وتطرق الى الضربات التي وجهها الحرس الثوري ضد اميركا، وقال: ان الحرس الثوري وجه مرارا وتكرارا ضربات الى اميركا، مثل القاء القبض على مشاة البحرية الاميركيين والذي ركعوا امام القوات الايرانية، حيث قامت جميع القنوات التلفزيونية في العالم بعرض اقتدار ايران.
 
ومضى قائلا: ان قيام اميركا باستهداف سيارة اعزائنا في ليلة مظلمة في هجوم غادر يعد عملا جبانا، وستلقى بالتأكيد ردا قاسيا.
واختتم نائب القائد العام للحرس الثوري قائلا: ان الانتقام من أميركا لا يتعلق بإيران فحسب، بل يتعلق بالجغرافيا الكاملة لجبهة المقاومة.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

بشأن مقتل سليماني.. هنية يطالب أعضاء حركته بالتزام التعليمات الصادرة عن القيادة

اسرائيل ترسل رسالة الى السلطة حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء

الأخبار الرئيسية

"خطة سليماني قتلته": تفاصيل اجتماعه الأخير بالفصائل العراقيّة

ايران: تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن اهدافنا

الحرس الثوري الايراني: تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن اهدافنا

مصادر : مصر لم تنقل أي رسائل تهديد لحماس من إسرائيل بعد اغتيال سليماني

محسن رضائي: اميركا اقدمت على انتحار سياسي وعسكري باغتيالها القائد سليماني

بينت ونتنياهو

هارتس: الكابينت يقرر تسوية شاملة مع حماس والتسهيلات تتم دون الإعلان عنها