حماس تطالب المؤسسات الدولية بوقف معاناة الأسرى

غزة / سما /

طالبت حركة حماس، المؤسسات الإنسانية والحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، وتفقد أحوالهم وأوضاعهم في فصل الشتاء، وممارسة الضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف معاناتهم، وتوفير ما يلزمهم في فصل الشتاء، والعمل على إنقاذهم من أي خطر يهدد حياتهم.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، إن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال تتضاعف خلال فصل الشتاء، إذ إنهم يتعرضون لموجات البرد القارس ونقص الأغطية الشتوية ووسائل التدفئة وحرمانهم من أدنى حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى أن العام الماضي استشهد 5 أسرى في سجون الاحتلال بسبب ظروف الاعتقال الصعبة والإهمال الطبي، مؤكدًا أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وجدد التأكيد على أن قضية الأسرى وتعزيز صمودهم ونصرتهم ستبقى على رأس الثوابت الفلسطينية، وأولويات حركة حماس والفصائل حتى تحريرهم من سجون الاحتلال.