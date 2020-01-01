  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

160 حالة إصابة بالحصبة في غزة

السبت 04 يناير 2020 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
160 حالة إصابة بالحصبة في غزة


غزة / سما/

قال محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي بغزة، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 160 حالة إصابة بمرض الحصبة في القطاع.

وأوضح أبو سلمية في تصريحات لإذاعة محلية بغزة، أن من بين الحالات التي تم رصدها طبيب و25 ممرضًا. مشيرًا إلى أن هذا العدد تسبب بإطلاق تحذير لضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة هذا المرض المعدي.

وأشار إلى أنه ستنطلق يوم غد الأحد، حملة تطعيم للأطفال في كافة المستشفيات من سن (6 أشهر إلى سنة). مبينًا أن نسبة فعالية التطعيم تصل إلى 95%، والنسبة المفقودة المتبقية تكون لأصحاب المناعة الضعيفة من الأطفال وكبار السن.

وقال "إن أعراض مرض الحصبة تشبه نزلات البرد العادية، إلا أنه يأتي مع طفح جلدي". داعيًا أي مواطن يشعر بهذه الأعراض التوجه لأقرب مركز صحي حتى يتم تطعيم باقي العائلة.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

بشأن مقتل سليماني.. هنية يطالب أعضاء حركته بالتزام التعليمات الصادرة عن القيادة

اسرائيل ترسل رسالة الى السلطة حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء

الأخبار الرئيسية

نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي

الحرس الثوري: بانتظار الأوامر من قائد الثورة لتنفيذ انتقامٍ قاسٍ من القتلة

"خطة سليماني قتلته": تفاصيل اجتماعه الأخير بالفصائل العراقيّة

ايران: تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن اهدافنا

الحرس الثوري الايراني: تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن اهدافنا

مصادر : مصر لم تنقل أي رسائل تهديد لحماس من إسرائيل بعد اغتيال سليماني

محسن رضائي: اميركا اقدمت على انتحار سياسي وعسكري باغتيالها القائد سليماني