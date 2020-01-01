الاحتلال ينصب حاجزاً على مدخل قلقيلية الشرقي ويقتحم بلدة حبلة

قلقيلية / سما /

نصبت شرطة الاحتلال، اليوم السبت، حاجزاً بالقرب من مدخل قلقيلية الشرقي، وحررت مخالفات مروية مرتفعة على المركبات الفلسطينية.

وأكد شهود عيان، أن حاجز شرطة الاحتلال، استهدف المركبات الفلسطينية والمركبات من مناطق الـ48 الذين يأتون للتسوق.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة حبله جنوب قلقيلية واتجهت نحو المكان الذي أُحرقت فيه فتاة تحمل الهوية الاسرائيلية من قبل شخص كان معها في المركبة قبالة احدى مدارس البلدة.

وأفاد شهود عيان، أن ضابط من جيش الاحتلال قام بفحص المكان ووثق ما حدث ثم انسحوا من المكان.

يذكر أن الفتاة التي تعرضت للحرق تم نقلها بسارة اسعاف اسرائيلية إلى مشافي الداخل ولم تعرف خلفية محاولة حرقها.