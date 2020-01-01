  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اوغلو يعزي ظريف والحكومة والشعب الايراني باستشهاد سليماني

السبت 04 يناير 2020 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
اوغلو يعزي ظريف والحكومة والشعب الايراني باستشهاد سليماني


انقرة / وكالات /

قدم وزير الخارجية التركي التعازي الى نظيره الايراني والى الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا باستشهاد الفريق قاسم سليماني.

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، قدم جاووش اوغلو التعازي الى الحكومة والشعب الايراني باستشهاد الفريق قاسم سليماني إثر ضربة إرهابية غادرة نفذتها أميركا قرب مطار بغداد.
كما بحث وزيرا الخارجية التركي والايراني آخر التطورات الاقليمية والدولية بعد اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني.
وتلقى وزير الخارجية الايراني العديد من الاتصالات من نظرائه ومن مختلف مسؤولي عدد من الدول قدموا فيها التعازي باستشهاد الفريق سليماني، بمن فيهم وزير خارجية الصين ووزير خارجية طاجيكستان وعبدالله عبدالله الرئيس التنفيذي للحكومة الافغانية.
كما أجرى ظريف مساء أمس محادثات هاتفية مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش، أكد فيها أن على الادارة الارهابية الاميركية ان تتحمل تبعات اغتيال القائد سليماني.
واستشهد الفريق قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس، مع عدد من ضباط الحرس الثوري، إثر عملية نفذتها اميركا قرب مطار بغداد فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2020.

#تركيا #ايران #سليماني #تعازي

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

بشأن مقتل سليماني.. هنية يطالب أعضاء حركته بالتزام التعليمات الصادرة عن القيادة

اسرائيل ترسل رسالة الى السلطة حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء

الأخبار الرئيسية

نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي

الحرس الثوري: بانتظار الأوامر من قائد الثورة لتنفيذ انتقامٍ قاسٍ من القتلة

"خطة سليماني قتلته": تفاصيل اجتماعه الأخير بالفصائل العراقيّة

ايران: تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن اهدافنا

الحرس الثوري الايراني: تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن اهدافنا

مصادر : مصر لم تنقل أي رسائل تهديد لحماس من إسرائيل بعد اغتيال سليماني

محسن رضائي: اميركا اقدمت على انتحار سياسي وعسكري باغتيالها القائد سليماني