اوغلو يعزي ظريف والحكومة والشعب الايراني باستشهاد سليماني

انقرة / وكالات /

قدم وزير الخارجية التركي التعازي الى نظيره الايراني والى الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا باستشهاد الفريق قاسم سليماني.

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، قدم جاووش اوغلو التعازي الى الحكومة والشعب الايراني باستشهاد الفريق قاسم سليماني إثر ضربة إرهابية غادرة نفذتها أميركا قرب مطار بغداد.

كما بحث وزيرا الخارجية التركي والايراني آخر التطورات الاقليمية والدولية بعد اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني.

وتلقى وزير الخارجية الايراني العديد من الاتصالات من نظرائه ومن مختلف مسؤولي عدد من الدول قدموا فيها التعازي باستشهاد الفريق سليماني، بمن فيهم وزير خارجية الصين ووزير خارجية طاجيكستان وعبدالله عبدالله الرئيس التنفيذي للحكومة الافغانية.

كما أجرى ظريف مساء أمس محادثات هاتفية مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش، أكد فيها أن على الادارة الارهابية الاميركية ان تتحمل تبعات اغتيال القائد سليماني.

واستشهد الفريق قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس، مع عدد من ضباط الحرس الثوري، إثر عملية نفذتها اميركا قرب مطار بغداد فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2020.