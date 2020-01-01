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محيسن : اجتماع هام للقيادة لاتخاذ القرار المناسب في موضوع الانتخابات

السبت 04 يناير 2020 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
محيسن : اجتماع هام للقيادة لاتخاذ القرار المناسب في موضوع الانتخابات


رام الله /سما/

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، اليوم السبت، "إن اسرائيل ارسلت رسالة بأنها لن ترد على رسالتنا حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس".
وأضاف محيسن في تصريحات إذاعية" أنه في حال أصرت إسرائيل على عدم الرد على الرسالة الفلسطينية بالموافقة على إجراء الانتخابات حسب الاتفاقات الموقعة، فإن القيادة بعد وقت سوف تجتمع وتتخذ القرار المناسب في هذا الموضوع".
وأكد محيسن أن الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية يجب أن يتم قبل إصدار المرسوم الرئاسي.
إلى ذلك، شدد محيسن على "أن ما تقوم به حماس على الارض من تفاهمات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي، وما يطرح من تهدئة طويلة الأمد وميناء ومطار، يثبت ان حماس ليست جادة في الذهاب الى الانتخابات سواء تشريعية أو رئاسية" على حد قوله.
 

#الانتخابات #جمال محيسن #اسرائيل

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