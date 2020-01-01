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النجباء: صواريخنا جاهزة وسنخلق جحيماً للاميركان

السبت 04 يناير 2020 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
النجباء: صواريخنا جاهزة وسنخلق جحيماً للاميركان


بغداد/وكالات/

توعد المسؤول العسكري للمقاومة الاسلامية في العراق حركة النجباء، بالانتقام لدماء الشهيدين قاسم سليماني و ابومهدي المهندس.

وخاطب المسؤول العسكري للحركة، الولايات المتحدة الارهابية خلال كلمة له، قائلا: أن قافلة الجهاد التي قاداها الشهيدان العظيمان لن تتوقف برحيلهما لان بوصلتها ثابتة نحو زوال قواعدكم الخبيثة ولقيطتكم اسرائيل.
وأضاف، ان دماء الشهيدين العظيمين قد اوقدت بقلوبنا ناراً لن تهدأ ولن تطفأ الا بعد أن نمرغ انوفكم بالتراب.
وأكد المسؤول العسكري للمقاومة الاسلامية حركة النجباء على "أننا من يحدد وقت ونوع الرد"، مصرحا انتم لاسبيل لكم الا استقبال جحيم نيراننا، فأن الصواريخ قد تجهزت والبنادق القمت والقوات تهيأت وبانتظار الاوامر من القيادة لتبدأ جهنم الارض على جنودكم الغزاة المحتلين قبل ان يحشروا في السعير الاعلى.
وتابع، أن الشهيد سليماني كان بيننا وافشلنا مخططاتكم الخبيثة جميعها اما اليوم وهو شهيد فنقول انتهى زمن افشال المخططات وابتدأ زمن محو المخطط نفسه.
وشدد على أن دماء الشهيدين العظيمين ستبقى كابوساً لكم، موضحا، اخطأتم وخطأكم سيكلفكم كثيراً، فانتم اخترتم حرباً لن تكون نهايتها بايديكم بل ستكون نهايتكم ببدايتها.

#النجباء #سليماني #اميركا #ابو مهدي المهندس #اغتيال

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