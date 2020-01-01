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سيناتور ديمقراطي يقدم مشروع سحب القوات الامريكية من العراق

السبت 04 يناير 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور ديمقراطي يقدم مشروع سحب القوات الامريكية من العراق


واشنطن/وكالات/

قدم النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي تيم كين , السبت ,مشروع قرار يهدف لسحب القوات الامريكية من العراق وتجنب المواجهه مع ايران .

وقال كين في تصريح لوسائل اعلام أمريكية انه " قدم مشروع لقرار سحب القوات الامريكية من العراق وذلك لمنع ترامب من القيام بمواجهه عسكرية مع ايران".

ونقل موقع ذي هيل الأمريكي عن كين " على مدى عدة سنين وانا كنت قلقا من قيام الرئيس الأمريكي قد يبدأ حربا مع ايران والان وقد وصلنا الى نقطة يجب ان يتدخل الكونغرس قبل ان يخلق ترامب المشاكل للجيش الأمريكي " .

وأضاف انه " يجب علينا ومن اجل جنودنا ان نقوم بالمناقشة والتصويت اذا كانت الحرب التي ينوي بها ترامب غير ضرورية في الشرق الأوسط ".

#تيم كين #اميركا #العراق #سحب قوات #سليماني #ايران

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