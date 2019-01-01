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القوى الوطنية والاسلامية تقيم بيت عزاء لقاسم سليماني بغزة

السبت 04 يناير 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوى الوطنية والاسلامية تقيم بيت عزاء لقاسم سليماني بغزة


غزة / سما/

 أقامت القوى الوطنية والاسلامية بقطاع غزة بيت عزاء للواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الذي اغتالته طائرات امريكية في العراق.
وأم الاف الفلسطيين بيت العزاء الذي اقيم في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية.ونصبت صور لسليماني في مدخل بيت العزاء فيما احرق مواطنون غاضبون اعلام الولايات المتحدة الامريكية.
وقال محمد البريم الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية "ان الولايات المتحدة الامريكية عدو للامة العربية والاسلامي وهي ترتكب الجرائم ضد العرب والمسلمين.وأضاف على هامش بيت العزاء :" قررنا اقامة بيت العزاء للواء سليماني وفاءا واعترافا بدروه في دعم المقاومة الفلسطينية واسنادها في تطورير قدراتها".
وأكد ان المعركة مع الاحتلال الاسرائيلي ستبقي مفتوحة، مؤكدا ان الولايات المتحدة واسرائيل واحد في حربهم ضد فلسطين ومحور المقاومة.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أ. أحمد المدلل، أن الفريق قاسم سليماني، المسؤول المباشر في دعم لا محدود للمقاومة الفلسطينية، وكان مشرفًا على الامدادات العسكرية واللوجستية التنظيمات الفلسطينية.

وأوضح المدلل، ان قوة المقاومة العسكرية في دكها للمدن "الاسرائيلية" كافة، هي نتاج لدعم القائد سليماني المتواصل لأكثر من 20 عامًا، من التنسيق والاتصال مع القادة الفلسطينيين.

وقال :"إن اغتيال سليماني يزيدنا إصرارًا وتمسكًا بحركات المقاومة ضد قوى الاستكبار"، لافتًا أن حركات المقاومة ستبقى وفيًا لدماء شهداؤها.

وفيما يتعلق بالتطبيع العربي المهرول مع الاحتلال، أضاف ان الولايات المتحدة جاءت لسرقة ثروات ومقدرات الامة العربية والاسلامية، ومن المعيب ان تفتح بعض العواصم العربية يدها أمام محور الشر الغربي، ونشر جنودها لقتل شعوبنا.

ومن جهته، أكد القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، ان جريمة اغتيال سليماني، تؤكد على وحدة الشعوب المناهضة ضد الولايات المتحدة المغتصبة للأوطان العربية والإسلامية.

وأدان رضوان، جريمة اغتيال القائد الإيراني النكراء، معتبرًا ان استشهاد سليماني يمثل خسارة كبيرة لفلسطين والمقاومة.

 وشدد على ان واشنطن أخطأت التقدير في اغتيال سليماني، وأن حركات المقاومة مستمرة على درب القادة الشهداء؛ حتى تحرير فلسطين.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ماهر مزهر، :"إن اغتيال القائد سليماني، فشل كبير لدى محور الشر برئاسة أمريكا، في القضاء على روح المقاومة".

وأضاف، ان استشهاد سليماني، لن يعطينا إلا المزيد من الارادة والعزيمة والكفاح على مواصلة الدرب في مجابهة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشار إلى ان محور المقاومة مصّر على الرد القاسي على جريمة الاغتيال ضد المصالح الامريكية المتواجدة في المنطقة.

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