النواب الليبي يصوت على إلغاء مذكرتي تفاهم أمنية وعسكرية بين الحكومة وأنقرة

طبرق/وكالات/

عقد مجلس النواب الليبي جلسة طارئة في بنغازي لمناقشة تداعيات التدخل التركي في الشؤون الليبية ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.

ونقلت “بوابة الوسط ” الليبية اليوم عن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس “صوّت بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي”.

وأضاف بليحق أن القرار قضى باعتبار وضع المذكرتين “كأن لم تكن”.

وشمل قرار المجلس في جلسته الطارئة إلغاء جميع المذكرات التي وقعتها أو توقعها حكومة الوفاق “ما لم تصادق عليها السلطة التشريعية”.

وشهدت الجلسة خلافا في الرأي بين النواب، حول التصويت على محاكمة كل من وقع المذكرتين وساندهما بتهمة “الخيانة العظمى”.