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شاهد ... فيديو يُنشر لأول مرة للحظة اغتيال سليماني

السبت 04 يناير 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ... فيديو يُنشر لأول مرة للحظة اغتيال سليماني


وكالات

أفرجت القوات الأمريكية لوسائل الإعلام الأمريكية عن فيديوهات رصد واستهداف للحظة إغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ومعه أبو المهدس المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق فجر يوم الجمعة .

وبحسب صحيفة الديلي ميل الأوروبية البريطانية فإنها نشرت فيديو قالت أنه توثيق لحظة قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في قصف جوي استهدف سيارة كان على متنها بالقرب من ماطر بغداد الدولي أدى إلى مقتله ومقتل أبو المهدي الهندس وعدد من مرافقيه .

وظهرت أيضاً لقطات على شاشة CCTV والتي تم تصويرها بالقرب من مطار بغداد الدولي وقامت بمشاركة اللقطات إحدى الفضائيات العراقية AHADTV , لحظة الإنفجار وتدمير إحدى السيارات بالصواريخ الدقيقة وظهرت النيران لحظة استهداف السيارة .

وأضافت صحيفة الديلي ميل البريطانية بأن سليماني والمهندس كانا يستقلان سيارتان إحداهما كانتا تحمل القياديين معاً وسيارة أخرى تحمل مرافقيهم .

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